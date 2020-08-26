هواوي تعلن الإطلاق الرسمى لأجهزتها اللوحية MatePad وMatePad Pro فى السوق المصرى

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث أجهزتها اللوحية HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro فى السوق المصرى بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التى لاقت اهتمام واسع بين المستهلكين، وتتوافر الأجهزة فى جميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين. وتضم سلسلة MatePad من هواوي العديد من المزايا التكنولوجية الرائدة، أهمها شاشات HUAWEI FullView Display، وقلم HUAWEI M-Pencil الذى يطلق لأول مرة، ومعالجى Kirin 990 وKirin 810 لأداء قوي مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وعلق السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر أن إطلاق سلسلة MatePad اللوحية يأتي ضمن خطط هواوي لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تضم أحدث التكنولوجيا وذلك في إطار حرص هواوي الدائم على تقديم أفضل وأحدث التقنيات في العالم للمستخدم المصري. وصرح أيضاً أن الأجهزة اللوحية متعددة المهام تمتاز بالعديد من المزايا لتنافس الحواسب المحمولة، وهو ما تمتاز به أجهزة MatePad وMatePad Pro، وتسعى هواوي لتوفير أحدث التكنولوجيا في هذه الفئة لتوفير أجهزة ذكية تلائم احتياجات المستهلكين في السوق المصري.

وتقدم أجهزة MatePad اللوحية أداء قوي وذكي بفضل معالج Kirin 990 الرئيسي في جهاز HUAWEI MatePad Pro، ومعالج HUAWEI Kirin 810 في جهاز HUAWEI MatePad. هذا بالإضافة لهندسة NPU(وحدة المعالجة العصبية)التي طورتها لتوفير كفاءة طاقة متقدمة وقدرة حسابية مع أداء ذكاء اصطناعي مُحسَّن يوزع طاقة الحوسبة بذكاء. المعالج مجهز أيضًا بوحدة معالجة رسومات(GPU)من النوع Mali-G52 في HUAWEI MatePad Pro وHuawei MatePad، مدعومة بتقنية السرعة النفاثة لوحدة معالجة الرسومات(GPU Turbo)، ما يوفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المكثف.

وتضم أجهزة HUAWEI MatePad بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 7250 ملي أمبير/ساعة، والتي تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة فيديو متواصلة على الجهاز أو 7 ساعات9 من لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد المثيرة شحنه مرة واحدة. ويعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وحتى 7.5 واط من الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

وتطلق هواوي قلم HUAWEI M-Pencil لأول مرة مع سلسلة أجهزة MatePad لتمنح تجربة رسم وكتابة سلسة تشبه استخدام القلم الرصاص على الورق، والذي يتميز القلم بالسلاسة والانسيابية دون أي تباطؤ يُذكر، لتحقيق تجربة مثالية لإطلاق القدرات الإبداعية لمستخدميه. قلم ‎HUAWEI M-pencil‎ مصنوع من مواد مركبة مختارة، ومُزوَّد بحوالي 4,096 مستوى من حساسية الضغط ليلتقط أدق حركات الكتابة أو الرسم.

تعتمد أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro HUAWEI Nova 7 SE على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوي أداة Petal Search Widget - Find Apps للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery، توفر أداة البحث الجديدة لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.