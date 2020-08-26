هندية تطلب الطلاق بسبب حب زوجها الزائد لها "بيقوم بشغل البيت ومش بيزعقلى"

كتب خالد إبراهيم

في ما لا يمكن وصفه إلا بأنه من أغرب حجج الطلاق على الإطلاق، طلبت امرأة من محكمة شرعية إنهاء زواجها، لأن زوجها كان يحبها كثيرا، حيث تقدمت المرأة مجهولة الهوية من منطقة سامبال بولاية أوتار براديش الهندية مؤخرًا إلى محكمة سامبال الشرعية لطلب الطلاق من زوجها بع زواج دام لمدة 18 شهرا فقط، وعندما طُلب منها شرح طلبها، قالت المرأة إن زوجها أحبها كثيرًا ولم يجادلها أبدا، الأمر الذي وجدت أنه من المستحيل قبوله، ولجعل الأمور "أسوأ" ، قام زوج المرأة أيضا بالطهي والتنظيف لها، وساعدها فى الأعمال المنزلية المختلفة، وأعلنت نفسها "سئمت" وطلبت من أعضاء المحكمة إنهاء زواجها.

وقالت المرأة بحسب ما ذكر موقع oddity central، "إنه لا يصرخ فى وجهى ولا يزعجنى فى أى قضية، حتى أنه يطبخ لي ويساعدني أيضًا في أداء الأعمال المنزلية .. كلما ارتكبت خطأ، يسامحني دائما على ذلك، أردت أن أتجادل معه، لست بحاجة إلى حياة يوافق فيها الزوج على أي شيء".



انفصال

بعد سماع مناشدة المرأة، رفض رجال الدين الحائرون في المحكمة الشرعية طلبها على الفور ووصفوه بأنه تافه، وطلبوا من الزوجين تسوية خلافاتهم بأنفسهم، ومع ذلك، فإن المرأة لم تتوقف عند هذا الحد، بعد رفض طلب الطلاق، حيث توجهت على الفور إلى مجلس القرية، لكن أعضاءه رفضوا أيضًا اتخاذ قرار بشأن الأمر بعد سماع أسبابها.

وبحسب صحيفة Dainik Jagran الهندية، قال زوج المرأة إنه لا يعتقد أنه ارتكب أى خطأ، لأن كل ما يريده هو أن يكون زوجًا مثاليا.

هذه ليست المرة الأولى التى تطلب فيها امرأة الطلاق لأن زوجها كان لطيفًا للغاية، في العام الماضي فقط، ظهرت حالة مماثلة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.