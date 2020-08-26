اليوم السابع
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هدايا تذكارية بأيدٍ مصرية لضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:00 ص
هدايا تذكارية بأيدٍ مصرية لضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير.. اعرف التفاصيل المتحف المصرى الكبير
كتبت آمال رسلان

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يعكف فريق من أبرز المصممين والحرفيين على إتمام مشروع تصنيع هدايا تذكارية تختص بالمتحف المصرى الكبير فقط، ليتم عرضها وبيعها للزوار، تحمل شعار المتحف المصرى.

ويقوم المصنعون بتصنيع إكسسوارات مختلفة هاند ميد من الفضة الخالصة مطعمة بأحجار كريمة، مستوحاه جميعها من الحضارة الفرعونية، والنقوش القديمة، خاصة زهرة اللوتس المميزة، وتحمل المصنوعات شعار المتحف المصرى ليكون براند يتم التسويق له عالميًا.

وقام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بعرض أول قطع تم تصنيعها خلال زيارة الامين العام لمنظمة السياحة العالمية للمتحف، حيث منحه هدية تذكارية منها وإهداها لزوجته.

وقال الدكتور العنانى إن المشروع تم تقديمه ودراسته جيدًا وحظى بتأييد كبير، أن يكون للمتحف "براند" خاص به يتم الترويج له عالميًا. وأشار العنانى الى انه سيتم صناعة عدد من تلك الهدايا التذكارية الخاصة لتوزيعها على الضيوف والزعماء خلال حضورهم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فى ختام زيارته لمصر علي استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلي مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الاجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

 


المتحف المصرى الكبير

هدايا تذكارية

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المتحف المصرى

افتتاح المتحف المصرى الكبير

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