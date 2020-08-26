اليوم السابع
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نيويورك تايمز: إصابة 3 بالرصاص ومقتل أحدهم فى اشتباك مسلح بولاية ويسكونسن

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:07 ص
نيويورك تايمز: إصابة 3 بالرصاص ومقتل أحدهم فى اشتباك مسلح بولاية ويسكونسن عناصر من الشرطه الامريكيه
(رويترز)

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن سلطات إنفاذ القانون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتوفى أحدهم بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء فى ثالث يوم من اضطرابات اشتعلت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.

 

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعى اشتباكا بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحا طُرح أرضا على ما يبدو. وظهر المسلح فى المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا فيما سُمع دوى طلقات نارية أخرى.

 


نيويورك تايمز

إصابة 3 بالرصاص

اشتباك مسلح

ويسكونسن

أمريكا

أخبار أمريكا

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