نيابة السلام تطلب تقرير المعمل الكيميائى لتحديد مصير عاطلين بحيازة هيروين

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة السلام سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، وذلك حول واقعة ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج مخدر الهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكانت نيابة السلام أمس، الثلاثاء، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في حيازة الهيروين والفودو المخدر بدائرة قسم شرطة السلام. وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ٍألقت القبض على عاطلين، الأول مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزة المتهم الأول كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام" - فرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار والمتهم الثاني، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام" مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.