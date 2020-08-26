نوفافاكس تبدأ تسجيل المرحلة الثانية من تجربة لقاح كورونا.. تتضمن كبار السن

كتبت أمل علام

كشفت شركة نوفافاكس" Novavax" الأمريكية لتطوير اللقاحات، إنها بدأت في تسجيل متطوعين للمرحلة الثانية من تجربة سريرية جارية للقاح المرشح لفيروس كورونا COVID-19، في المرحلة الجديدة، تم توسيع النطاق العمري، حيث يمثل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عامًا، ما يقرب من 50% من التجربة.

وأوضحت الشركة، أن بيانات المرحلة المبكرة من تجربة سريرية صغيرة للقاح أظهرت أنه أنتج مستويات عالية من الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا، وتهدف الشركة إلى بدء دراسات أكبر للحصول على الموافقات التنظيمية في وقت مبكر من ديسمبر.

يعد اللقاح المرشح واحدًا من حوالي 30 لقاحًا يتم اختبارها في التجارب السريرية البشرية على مستوى العالم، ويتخلف عن المرشحين من استرازينيكا، ومودرنا، وفايزر، في دراسات المرحلة الأخيرة.

منحت الحكومة الأمريكية في يوليو، شركة نوفافاكس1.6مليار دولار لاختبار وتصنيع لقاحها في الولايات المتحدة، بهدف تقديم 100 مليون جرعة بحلول يناير.

كما أبرمت بريطانيا شراكة مع الشركة لشراء 60 مليون جرعة من اللقاح المرشح لها، سيتم تصنيع بعضها باستخدام مرافق فيوجى فيلم شمال إنجلترا.