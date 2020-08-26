نقيب المحامين يفصل فى 54 طلباً للإعادة من الزوال

كتب محمد السيد

فصل رجائى عطية نقيب المحامين ، اليوم الأربعاء، في 54 طلباً للإعادة من الزوال، كما أمر بتقرير المعاش لـ 35 حالة جديدة.

كان نقيب المحامين قد سبق وقال، إن هناك 3500 تظلما من الزوال، مضيفا :" الى المتظلمين من الزوال زاد العدد عن 3500 تظلم وأقاتل لإنهائها".

بحث رجائى عطية نقيب المحامين ، الثلاثاء قبل الماضى، 20 ملفاً خاصة بتظلمات الإعادة من الزوال، وأعاد ثمان حالات من الزوال، والباقي مطالبة صاحب الشأن باستيفاء الأوراق المطلوبة.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوما لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته، مضيفا: "سوف يكون اليوم فارقا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونوا محامين وشتان بين المركزين".