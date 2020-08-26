نجل ترامب يسخر من قلة سفر بايدن للترويج لحملته الانتخابية: لا يمتلك أى طاقة

ريهام عبد الله

سخر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه لن يكون لديه طاقة للحكم حال وصوله للبيت الأبيض، تعليقا على تقارير صحفية، ترصد قلق بعض الديمقراطيون من قلة خطط السفر لبايدن للترويج لحملته الانتخابية.

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لا يمكن أن ينزعج بايدن ويكلف نفسه عناء الترويج لحملته الانتخابية، فهل سيهتم بالحكم إذا فاز؟ يبدو أنه لا يمتلك أي طاقة".



تغريدة نجل ترامب

وفى سياق آخر واصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا:" فى وقته شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة".

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في وقت جو بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك".