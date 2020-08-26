نجل ترامب يسخر من قلة سفر بايدن للترويج لحملته الانتخابية: لا يمتلك أى طاقة

سخر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه لن يكون لديه طاقة للحكم حال وصوله للبيت الأبيض، تعليقا على تقارير صحفية، ترصد قلق بعض الديمقراطيون من قلة خطط السفر لبايدن للترويج لحملته الانتخابية.
وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لا يمكن أن ينزعج بايدن ويكلف نفسه عناء الترويج لحملته الانتخابية، فهل سيهتم بالحكم إذا فاز؟ يبدو أنه لا يمتلك أي طاقة".
تغريدة نجل ترامب
وفى سياق آخر واصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا:" فى وقته شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة".
وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في وقت جو بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك".
ومن جهة أخرى واصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن المرشح الديقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه يتمتع بسجل واضح من الفشل، مشيرا إلى تبنيه اليسار الراديكالى.
وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "بعد أن أمضى 47 عامًا في مناصب عامة، يتمتع جو بايدن بسجل واضح من الفشل، إنه الآن يتبنى اليسار الراديكالي بشكل كامل وأجندته الخاصة بفرض ضرائب أعلى على عائلات الطبقة الوسطى، والعفو عن المهاجرين غير الشرعيين والأنظمة الجماعية لقتل الوظائف".
وشن دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومًا جديدًا على المرشح الديمقراطى جو بايدن، حيث نشر صورة مركبة له وفى الخلفية نيران مشتعلة وخراب ودمار ناتج عن أعمال الشعب، وكتب على الصورة، "أنا جو بايدن أنا موافق على أعمال الشغب هذه"، فى إشارة إلى أن المرشح الرئاسى المنافس لوالده يدعم أعمال الشغب والتخريب التى يقوم بها بعض المتظاهرين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
واستكمالًا لهجومه على جو بايدن، بشكل خاص، والحزب الديمقراطى بشكل عام، كتب ترامب الابن، فى تدوينته على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، "فى هذه المرحلة مع قيام الديمقراطيين بتجميد حركة الشرطة ووسائل الإعلام التى تدعى أنها مجرد نقل الميزانية إلى الأخصائيين الاجتماعيين، لن يفاجئنى".
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