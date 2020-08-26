نتنياهو يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن

كتب محمد عبد العظيم

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وأدى إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات إلى استغلال خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الفرصة للهجوم عليه، وسن حملة شعواء بهدف التقليل من شعبية حزب الليكود بعد ارتفاعها عقب الاتفاق.

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه بعد صمت طويل قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان، أن خطة الضم التى أعلن عنها بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية لانتخابات الكنيست كانت حيلة انتخابية، وأضافت أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" رفض تأجيل ضم المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية مقابل توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات.

وأوضح ليبرمان، أن التقدم فى العلاقات مع الإمارات ليس بديلا عن الميزانية وأزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية، فى إشارة إلى ملفات إسرائيلية داخلية تشكل أزمة لحكومة نتنياهو، كما هاجم زعيم حزب "اليمين الجديد" عضو الكنيست نفتالى بينيت، نتنياهو واتهه بإضاعة فرصة تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.