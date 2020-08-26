نائبة في البرلمان الفرنسي تؤكد أهمية شرق المتوسط لأوروبا وضرورة دعم اليونان

كتب أحمد عرفة

قالت نائبة في البرلمان الفرنسي لقناة العربية، -لم يذكر اسمها- إن منطقة شرق المتوسط مهمة لأوروبا، موضحة أن هناك وضع متفجر في شرق المتوسط.

وأضافت نائبة في البرلمان الفرنسي للعربية: ندعو إلى التهدئة في شرق المتوسط، لافتة إلى أن فرنسا سبق وعبرت عن دعمها لليونان.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وايطاليا وفرنسا في شرق المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت سفيرة فرنسا لدى قبرص إيزابيل دومون، قد أكدت قبل مغادرة منصبها فى نيقوسيا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر تواجداً في منطقة شرق البحر المتوسط، وذكرت دومون في تصريحات أدلت بها الثلاثاء، عقب اجتماع عقدته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن البحر المتوسط يجب أن يصبح مرة أخرى منطقة تعاون وأن يتوقف عن كونه منطقة توتر كما هو الحال اليوم، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.