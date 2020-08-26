اليوم السابع
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ميليشيات حزب الله العراقي تهدد بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:14 م
ميليشيات حزب الله العراقي تهدد بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية امين عام حزب الله العراقى
كتب أحمد عرفة

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هددت ميليشيات حزب الله العراقي بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية المتواجدة في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل منذ قليل، أن ميليشيا حزب الله العراقية تهدد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بالتصعيد إذا استمر بحملة الملاحقات.

 

وفى وقت سابق قال مستشار رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي إن الشعب دفع ثمن غياب الدولة في الفترات الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليلوأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقى أن الحكومة عازمة على إعادة هيبة الدولة، متابعا: "كل ما يهم رئيس الوزراء هو مصلحة العراق". واستطرد مستشار رئيس الوزراء العراقى أن رئيس الوزراء لا يريد البقاء في السلطة، لافتا إلى أن العراقيين يطالبون بسيادة القانون.

 

 


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