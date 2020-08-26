ميشال عون يؤكد اتخاذ إجراءات سريعة بعد انفجار مرفأ بيروت

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس اللبنانى، ميشال عون، إن الزلزال الكارثى الذى ضرب بيروت استوجب اجراءات سريعة اتخذت من كافة الأجهزة وفقا للصلاحيات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس اللبنانى فى مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى، أن اليوم هناك ضرورة لتنسيق الجهود كافة من أجل مزيد من الفاعلية والسرعة، معربا عن شكره لجميع الدول التى سارعت لدعم لبنان فى محنته.

وأوضح ميشال عون ضرورة أن تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة، وأيضا بالسرعة وعدم التباطؤ.