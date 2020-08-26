موظف يعترف بمحاولة اعتداء جنسى على طفل بالهرم: عندى أزمة نفسية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف موظف متهم بمحاولة الاعتداء الجنسى على طفل، داخل عقار بالهرم، بارتكاب الواقعة، وصحة التحريات التي أثبتت إدانته، وقال إنه استدراج الطفل بحجة حصوله على طائرة ورقية، للاعتداء الجنسي عليه، وخلال محاولة الطفل الهرب، والإفلات من مطاردة المتهم، سقط من أعلى السلم، مما أسفر عن إصابته، وعلل المتهم ارتكابه الجريمة، لكونه يعانى من أزمة نفسية في الآونة الأخيرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل المجنى عليه، الذين وجهوا اتهاما للموظف بالشروع في الاعتداء على الطفل، والتسبب في سقوطه من أعلى السلم، مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إلى المستشفى مصابا بنزيف بالمخ، في حالة حرجة، واتهام أفراد أسرته لموظف بمحاولة الاعتداء الجنسى عليه.

بإجراء التحريات، توصل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى صحة الاتهام المنسوب للموظف، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد طارق والرائد محمد سعودى، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ذكر المتهم أمام المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، أنه استدرج الطفل، للاعتداء الجنسى عليه، وعندما حاول الطفل الهرب، سقط من أعلى سلم العقار، مما أسفر عن إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.