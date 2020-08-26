اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تستنكر تصرفات واشنطن ودول أوروبية لتدخلها فى شئون بيلاروسيا الداخلية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:42 م
موسكو تستنكر تصرفات واشنطن ودول أوروبية لتدخلها فى شئون بيلاروسيا الداخلية المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر ممارسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على خلفية الأزمة في بيلاروسيا "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد. ووفقا لموقع روسيا اليوم أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية :"نشهد ما تفعله دول البلطيق وبولندا وعدد من الدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو، ونرى موقف الولايات المتحدة".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نصنف أفعالهم كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، مضيفة أن "الأدلة" على التدخلات الخارجية الممارسة تجاه بيلاروسيا من جانب الأطراف المذكورة "موجودة بوفرة".

كان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حذر من محاولات التدخل الفاضح في بلاده، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.


بيلاروسيا

روسيا

ازمه بيلاروسيا

الولايات المتحدة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيلاروسيا تحتجز عدد من المشاركين في احتجاجات بالعاصمة مينسك

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:14 م

صور.. العالم هذا المساء.. فنانون يرسمون على الأرض لعبور أزمة الخوف من كورونا بإندونيسيا.. جميلات بيلاروسيا يتظاهرن بالزهور للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.. و مدرسة فى إيطاليا لتعليم الكلاب على إنقاذ البشر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:00 م

روسيا تحذر أمريكا والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شؤون بيلاروسيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:29 م

موسكو تحذر واشنطن والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شئون بيلاروسيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة