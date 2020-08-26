مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:58 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:26
ميعاد صلاة العشاء 7:46
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:52
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:29 م
ميعاد صلاة المغرب 23: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:43 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:50 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:31
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
ميعاد صلاة العشاء 7:57 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:50 م
توقيت صلاة العشاء 8:02 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:44
توقيت صلاة الظهر 11:42 م
ميعاد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 6:12
موعد صلاة العشاء 7:30 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:25 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 4:08 م
توقيت صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:27
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24 م
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
مواقيت صلاة العشاء 7:38 م
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