اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك البحرين بعد لقائه بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:25 م
ملك البحرين بعد لقائه بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة الملك حمد بن عيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

 

ووصل منذ قليل، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى الإمارات قادما من البحرين، وكان مايك بومبيو، قد أكد منذ قليل، أنه بحث خلال زيارته للبحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

 

ووصل بومبيو إلى البحرين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث بدأت هذه الجولة بزيارة تل أبيب ومنها وصل إلى السودان.

 

ويعقد وزير الخارجية الامريكى، مباحثات مع القادة فى الامارات، حول مختلف القضايا فى الشرق الأوسط، حيث تأتى زيارة الإمارات، فى ختام جولته الشرق أوسطية.


حمد بن عيسى

البحرين

اخبار البحرين

مايك بومبيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الأمريكى بومبيو يصل إلى الإمارات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:43 م

بومبيو: بحثت فى البحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" بالمنطقة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:31 م

دبلوماسيون لـ"NBC": إلقاء بومبيو كلمة فى مؤتمر الحزب الجمهوري خرقا للتقاليد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:45 م

بومبيو يؤكد دعم أمريكا للعملية الانتقالية فى السودان فى أول زيارة له للخرطوم.. حمدوك يطالب وزير الخارجية الأمريكى بفصل التطبيع مع إسرائيل عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. ويناقش دعم واشنطن للسلام

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة