"ملتقى التوظيف الافتراضى الأول" بمركز التطوير المهنى بجامعة السادات 28 سبتمبر

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات اليوم، عن مشاركته فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ودعم رؤساء عشر جامعات، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020.

ويعد ملتقى التوظيف الافتراضى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفى افتراضى مجمع للجامعات المصرية الحكومية، يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية فى 9 محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وصرح الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أن جامعة مدينة السادات منذ نشأتها كانت دائما تسعى لخدمة مجتمعها من خلال بناء قدرات طلابها وخريجيها ليصبحوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل والتميز فى مجالات عملهم المختلفة مما يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم، وتحقيقا لذلك ومن خلال مركز التطوير المهنى تبذل الجامعة شتى الجهود لتقديم خدمات متميزة للطلاب والخريجين فى ظل ظروف عالمية إستثنائية تتطلب مهارات وحلول مبتكرة للتعايش معها.

ولذلك فالجامعة لا تؤهل الطلاب أكاديميا ومهنيا فقط بل تساعدهم فى التواصل مع أصحاب الأعمال والوصول لفرص العمل المتاحة مما سيكون له أثر إيجابى على الأقتصاد ويساهم فى تحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ، لخلق الوظائف وتمكين الشباب والإبتكار ."

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 ، حدث افتراضى عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة إفتراضية، ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والإجتماعات عن بعد (teleconferencin) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثل الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضى منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية.

فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضى بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى فضلا عن خلق فرص للتشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

جدير بالذكرأن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات يقدم جميع خدماته للطلاب والخريجين "مجانا" وبفريق عمل مدرب ومؤهل على أعلى مستوى .

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى والذى أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفنى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

من خلال تقديم التوجيه المهنى والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعى وإحتياجات سوق العمل والصناعة.