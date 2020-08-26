مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات بولاية ويسكونسن الأمريكية

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن سلطات إنفاذ القانون، إن اشتباكات مسلحة اندلعت في شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية في ثالث يوم من هذه الاضطرابات، وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكا بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحا طُرح أرضا.

وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه، وسقط أحدهم أرضا فيما سُمع دوي طلقات نارية أخرى، ونظمت حركة "حياة السود مهمة" احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) على يد ضابط شرطة في 25 مايو ، وغالبا ما تشهد هذه الاحتجاجات عمليات إحراق وعنف في بعض المواقع.