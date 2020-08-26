اليوم السابع
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مقتل أحد عناصر الجيش التركى فى العاصمة الليبية طرابلس

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:21 ص
مقتل أحد عناصر الجيش التركى فى العاصمة الليبية طرابلس عناصر من الجيش التركى
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع أحد عناصر الجيش التركى التابع لوحدة الدفاع الجوى العاملة فى العاصمة الليبية طرابلس، بحسب "سكاى نيوز".

ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر نعيا للجندى الذى يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل فى وحدة الدفاع الجوى فى طرابلس.

وأضافت أن الجندى لقى مصرعه أثناء تأديته مهمته فى طرابلس بعد فشل التدخل الطبى فى محاولة لإنقاذه، ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية فى خبر نعيها الجندى على تويتر: "تعرض صديقنا فى السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته فى طرابلس ليبيا فى 25 أغسطس 2020."

 


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