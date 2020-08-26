مطار القاهرة يستقبل 22 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 22 رحلة طيران دولية، على متنهم حوالى 3 آلاف راكب، قادمين من عدة وجهات بالخارج .

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات المطار شهدت وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، اليمن، السعودية، العراق، أثيوبيا، البحرين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، تركيا"، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

ويشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول حوالى 13 الف راكب على متن 122 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.