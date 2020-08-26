مصر للطيران تسير 29 رحلة دولية ورحلات استثنائية إلى السعودية وعمان

كتبت ـ رحاب نبيل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 29 رحلة دولية، علي مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج ورحلات استثنائية إلي السعودية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد ، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و5 رحلات استثنائية إلى كل من، أبها ، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من، أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي ، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، واعتماد أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.