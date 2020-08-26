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مصر فى المركز الـ16 عالميا فى معدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.. إنفوجراف

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:12 م
مصر فى المركز الـ16 عالميا فى معدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.. إنفوجراف إنفوجراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح من خلاله أن مصر حصلت على المركز الـ16 عالميًا فى معدل استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعى وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة وى أر سوشيال، وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات أصبح أكبر مستفيد من جائحة كورونا على مستوى العالم، بعد ارتفاع معدل الزيادة السنوية لمستخدمى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

كان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 202.

 

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استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

السوشيال ميديا

اليوم السابع بلس

تكنولوجيا المعلومات

الاقتصاد المصرى

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