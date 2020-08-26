مصر تسعى للحصول على دعم الصين لمرشح "القاهرة" لمنصب مدير عام "التجارة العالمية"

كتب إسلام سعيد

تسعى القاهرة للحصول على الدعم الصينى للمرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار مساعى مصر لدعم مرشحها لهذا المنصب.

وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الحكومة تتطلع لدعم الصين للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتور عبد الحميد ممدوح والذي يتمتع بخبرات كبيرة اكتسبها خلال 27 عاماً قضاها بالعمل فى منظمة التجارة العالمية ما يمنحه قوة ومصداقية وثقل دولي بين باقي المرشحين.

وجاء ذلك في اتصالا هاتفياً من لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة ، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتصال بحث إمكانية عقد اجتماع اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية 2+2 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وموافاة الجانب الصيني بقائمة محدثة بالمشروعات التي ترغب الشركات الصينية في الاستثمار بها في السوق المصري.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الحكومة الصينية في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الخبرة الطويلة للصين في هذا المجال خاصةً وأن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد الصيني.