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مصر تدعوا لاجتماع دولى لإنعاش قطاع السياحة بعد أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:45 ص
مصر تدعوا لاجتماع دولى لإنعاش قطاع السياحة بعد أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان

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دعا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى استضافة مصر مؤتمر دولى تحت رعاية منظمة السياحة العالمية وبحضور وزراء السياحة فى الدول الأعضاء بالمنظمة حول العالم، لبحث مستقبل القطاع السياحى عالميا بعد أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور العنانى اجتماع الدورة 112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، والذى سيعقد منتصف سبتمبر المقبل فى جورجيا.

جاءت تلك الدعوة خلال مباحثات بين وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، والذى أكد فى ختام زيارته لمصر علي استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة، كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء إجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.

وعبر زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن سعادته باختتام زيارته لمصر بزيارة المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أن هذا المتحف سيعود على السياحة المصرية بالإيجاب، معربا عن أعجابه بالإجراءات المصرية لاستعادة السياحة، قائلا: نحن هنا نرى إجراءات حازمة لمنع انتشار العدوى والتزام بها من يعمل بالقطاع السياحى، مؤكدا أن السياحة ستعود خطوة بخطوة إلى افضل مما كانت، ومنذ الغد سيعود السياح لمصر.


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