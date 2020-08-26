مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تحذر.. أرقام كورونا فى تزايد وعقوبات لمخالفى الاجراءات الإحترازية.. والموجة الثانية مرتبطة بالأمان الزائف.. مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. وزيرة الصحة: 15 ألف مبحوث بالمرحلة الثالثة.. والمبادرات الرئاسية تحد من الآثار السلبية للفيروس.

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