أعلن رئيس إدارة الصحة بإقليم (بروان) الأفغاني صفي الله وارسطا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالإقليم إلى 70 شخصًا وأكثر من 100 مُصاب، وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن معظم المصابين من النساء والأطفال، وأن عشرات المنازل والسيارات تدمرت جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت الإقليم.
من جهته .. وجه الرئيس أشرف غاني وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بتقديم الدعم الطارئ إلى ضحايا الفيضانات.
يُشار إلى أنه غالبًا ما تهطل الأمطار بغزارة في شمال وشرق أفغانستان خلال فصل الصيف ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.
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