كابول (أ ش أ)

أعلن رئيس إدارة الصحة بإقليم (بروان) الأفغاني صفي الله وارسطا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالإقليم إلى 70 شخصًا وأكثر من 100 مُصاب، وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن معظم المصابين من النساء والأطفال، وأن عشرات المنازل والسيارات تدمرت جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت الإقليم.