من جهته .. وجه الرئيس أشرف غاني وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بتقديم الدعم الطارئ إلى ضحايا الفيضانات.

يُشار إلى أنه غالبًا ما تهطل الأمطار بغزارة في شمال وشرق أفغانستان خلال فصل الصيف ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.