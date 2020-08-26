مصرع شخصين وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ملاكى بمطروح

مطروح - حسن مشالى

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم، وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل سيدي عبد الرحمن بمرسي مطروح، وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف مرسي مطروح يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل سيدي عبد الرحمن في الساعات الأولي من صباح اليوم، عقب الدفع بسيارات الإسعاف تبين مصرع شخصين وإصابة آخر، وهم "عمر .م.ك" 21 سنه القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالحوض، وتبين مصرع "فريدة .ح.ح" 25 مقيمة الجيزة، و"عمر .ا.م" 24 سنة مقيم القاهرة .