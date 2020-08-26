وأشار المركز - في بيانه وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الاثنين، إلى تسجيل 11 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس ، وتماثل 11 آخرين للشفاء. 
وأوضح المركز أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 11.009 حالة، منها 9714 نشطة، و1096 حالة شفاء، و199 حالة وفاة، وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في ليبيا مارس الماضي .