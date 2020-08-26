مركز الأزهر العالمى للفتوىٰ يطلق مشروعا جديدا بعنوان "بالمعروف"

كتب لؤى على

عقدت اللجنة العلمية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية جلستها الدورية، وأقرت خطة العمل الأولية لمشروع مركز الأزهر العالمى للفتوىٰ الإلكترونية الجديد فى مجال التوعية الأسرية والمجتمعية؛ لتأهيل المنفصلين، تحت عنوان «#بالمعروف»، واختارت قول الحق سبحانه: {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} شِعارًا للمشروع.

تضمنت خطة المركز الطَّموحةُ أهداف المشروع، ومراحله، وآليات تنفيذه، والمحاور الرئيسة لبرامجه التأهيلية والتدريبية والإعلامية.

بالإضافة لتشكيل فريق داخل المركز يعمل علىٰ الخروج بالنزاعات الأسرية -عند تقرير الانفصال- إلىٰ الطلاق الآمن «تسريحٌ بإحسان»، ويقدم محتويات علمية لجمهور المستفيدين من أعمال مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ يقوم علىٰ إعدادها نخبةٌ متميّزة من الخبراء في مجال الطبّ النفسي، وعلم النفس، والاجتماع، وعلوم الدّين والشريعة، والقانون، تتضمن آليات الطلاق الآمن -بعد استحالة العشرة-، وحياة ما بعد الانفصال، وركائز المعاملة التي تضمن استقرار الحالة النفسية لدىٰ النّاشئة.

وكانت أبرز أهداف المشروع: -

• تأهيل المقبلين علىٰ الزواج والمتزوجين لتجاوز مشكلات الحياة وتحدياتها، وتعزيز القيم والمفاهيم الزوجية الصحيحة دينيًّا، ونفسيًّا من خلال لقاءات تفاعلية، ودورات تدريبية، ومحتويات إعلامية.

• محاولة حلِّ النِّزاعات الأسرية من خلال وحدة لمّ الشَّمل التابعة للمركز دون الخضوع لدرجات التقاضي.

• ترشيد سلوك الزوجين تجاه بعضهما، وتجاه الأطفال عند العزم علىٰ الانفصال.

• الحد من النزاعات الأسرية المترتبة علىٰ الطلاق وتَبِعاتِه، والمتعلقة بقضايا النفقة، ورؤية الأولاد، وحضانتهم.

• عدم استقطاب الأطفال لطرف، أو استخدامهم كأداة ضغط في النزاعات الأسرية.

• تأهيل المنفصلين لتجاوز مشكلاتهم، وآثارها النفسية، وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع.

• الإسهام في تصويب نظرة المجتمع للمنفصلين (مُطلِّقين ومُطلَّقات) بما يمنحهم حياة كريمة وهادئة.

علىٰ أن يستخدم فريق إدارة المشروع كافة الوسائل والأساليب التوعوية والدعوية والنفسية والإعلامية لتحقيق هذه الغايات.

وحضر الجلسة المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية الشيخ أسامة هاشم الحديدي.

والدكتور رضا محمود السعيد مشرف قسم التدريب والبحوث، والدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ،والدكتور عمرو غانم أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وعضو قسم البحوث بالمركز ، والدكتور أحمد بيبرس أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، وعضو قسم البحوث بالمركز، وغيرهم.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع جزء من نشاط توعوي وتثقيفي واسع، اضطلع به مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية من خلال تدخلاته الميدانية، وفعالياته التثقيفية، وإصداراته التوعوية منذ فترة كبيرة للم شمل الأسرة المصرية، وتعزيز السلم والأمن المجتمعي.