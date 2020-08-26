مرصد الأزهر: "كورونا" مثل فرصة للمتطرفين للسيطرة على عقول الشباب

وتابع مصطفى البدري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإسلام عزز فكرة تقبل الآخر والرحمة والاخوة بين كل الناس، منوهًا إلى أن هناك من البشر الذين لا ينتمون لدين مثل الجماعات الإرهابية، ممن قاموا باستغلال الظروف التي يمر بها العالم كله من تفشي فيروس كورونا، وهى لبسط نفوذهم وإحكام سيطرتهم وجذب الانتباه لتحقيق ما يسعوا اليه.

وأوضح البدرى، أن فترة انتشار فيروس كورونا "كانت فرصة طيبة وممتازة بالنسبة لهم"، للتوغل في وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الفراغ الذي كان يحيط بالعالم كله لتوقف الكثير من الأعمال والوظائف وقضاء وقت كبير على موقع التواصل الاجتماعي، والمحاولة في السيطرة على عقول الشباب ونشر الشائعات.

وأشار الى ان المرصد تزامنا مع بداية الأزمة قام بعمل حملات توعوية لنبذ كل الشائعات وإحباط محاولات تلك الجماعات، واهم حملتين كانت "خذوا حذركم" والتي تم إطلاقها بـ12 لغة مختلفة، موضحًا سهولة التواصل مع المرصد من خلال صفحته الرسمية.