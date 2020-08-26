مدينة إسبانية تثير الجدل بفرض ارتداء الكمامات على الأطفال من 3 لـ 6 سنوات

كتبت فاطمة شوقى

مع العودة إلى المدرسة، أثارت مدينة "كانتابريا" الإسبانية جدلاً واسعًا بعد فرض استخدام الكمامات على الأطفال من عمر 3 لـ6 سنوات، فى الوقت الذى تحذر فيه منظمة الصحة العالمية ارتداء الأطفال أقل من 5 سنوات الكمامة لأنها تؤثر سلبًا على صحتهم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن استخدام الكمامات يثير الجدل فى إسبانيا، وفرضتها الدولة الأوروبية فى الفصول الدراسية من السنة الأولى من المرحلة الابتدائية،، فإن الغالبية تنضم إلى إرشادات الحكومة لفرضها من الصف الخامس، إلا إذا لم يكونوا في مجموعات تعايش مستقرة حتى السنة الرابعة، لكن كانتابريا قامت بفرضها على جميع الطلاب من سن 3 إلى سن ست سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) قررت أن الكمامات لدى الأطفال دون سن الخامسة يؤثر بشكل أساسي على قدرة هؤلاء الأطفال على استخدامه بشكل صحيح.

حتى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لا توصي باستخدام الكمامة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، باستثناء المناطق التي يوجد بها "انتقال مكثف للفيروس" أو في بيئات خاصة مثل المدارس.

ويرى العديد من الخبراء أن العودة إلى المدارس سيكون له تأثير سلبى على انتشار فيروس كورونا، وقال بيلين جونزاليس، رئيس موظفى التدريس فى كانتابريا لوكالة "إيفى" الإسبانية إن استخدام الكمامة لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات له تأثير سلبى على الأنشطة المدرسية المهمة.