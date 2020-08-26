ويواجه المتهمون اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض موظف عمومي على منح امتيازات غير مستحقة وتهريب العملة الصعبة للخارج.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في 2 أبريل 2019، يواجه عدد كبير من رموز نظامه والمقربين منه اتهامات بالفساد السياسي والمالي قدموا للمحاكمة على إثرها وحكم على بعضهم بالسجن لمدد متفاوتة ومنهم شقيقه السعيد بوتفليقة ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق مدير المخابرات الأسبق بالإضافة إلى عدد من الوزراء.