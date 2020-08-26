محامى جايكوب بلايك يكشف تطورات حالته الصحية بعدما أصابته الشرطة الأمريكية

كتبت رباب فتحى

قال محامي الحقوق المدنية بنجامين كرامب فى مؤتمر صحفى حول آخر تطورات الحالة الصحية لجايكوب بلايك بعد أن أطلق عليه ضباط شرطة كينوشا الرصاص عدة مرات في ظهره.

وأضاف كرامب إن بلايك عاد للجراحة، ولا يزال يقاتل من أجل حياته. وتأكيدًا لتحديث سابق من والد بلايك، قال كرامب إن بلايك أصيب بالشلل من الخصر إلى الأسفل وأن الشلل كان دائمًا على الأرجح.

وتابع كرامب: "سوف يتطلب الأمر معجزة أن يمشي جايكوب بلايك جونيور مرة أخرى".

وأشار إلى أن بلايك عانى أيضًا من أضرار في أعضاء متعددة واستأصل جزء كبير من القولون والأمعاء الدقيقة.

عقد محامي الحقوق المدنية بنيامين كرامب، الذي يمثل عائلة جايكوب بلايك ، مؤتمرًا صحفيًا في كينوشا بولاية ويسكونسن.

قال كرامب: "هذه العائلة السوداء الكبيرة تقف هنا متحدة في الصلاة من أجل جايكوب بلايك للتعافي من هذا الاستخدام الوحشي للقوة المفرطة".

وأوضح والد جايكوب فى مؤتمر صحفى "أطلقوا النار على ابني سبع مرات، سبع مرات، كما لم يكن مهمًا. لكن ابني مهم. إنه إنسان وهو مهم ".

كما تحدثت والدة جايكوب، جوليا جاكسون ، في المؤتمر الصحفي قبل لحظات، داعية إلى تضميد الجراح الوطني والاحتجاج السلمي بعد إطلاق النار على ابنها مرارًا وتكرارًا من قبل شرطة كينوشا.

وقالت والدة جايكوب فى رسالتها: "إذا عرف جايكوب بشأن ما يحدث الآن من العنف والدمار ، فلن يكون سعيدًا للغاية.. توقفوا لحظة وافحصوا قلوبكم."