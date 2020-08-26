محاكمة 12 متهما بخطف طفل فى مدينة بدر لطلب فدية.. اليوم

كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأربعاء، محاكمة 12 متهماً، لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر خطفوا بالإكراه المجنى عليه "ياسين .ك"، بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلى السيارة الخاصة بهم عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، كونه لم يبلغ من العمر 16 عاماً، كما احتجزوا المجنى عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين تحصلوا بواسطة التهديد على مبلغ مالى 370 ألف جنيه، بأن هددوا أهلية المجنى عليه بطلب المبلغ المالى وعدم إطلاق سراحه إلا بعد إحضار المبلغ المالى، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن وهى بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل لهذا السلاح حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.