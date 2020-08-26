محافظ مطروح : تطوير الأسواق بشكل حضارى و قرب الإنتهاء من سوق سيوة

مطروح حسن مشالى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لدعم الصندوق المستمر لمحافظة مطروح ،خاصة فى مجال توفير المناطق السكنية الآمنة ومنها تطوير منطقة الطابية، وتطوير الأسواق بشكل حضارى وأخرها إفتتاح سوق الضبعة الحضارى، مما لاقى استحسان كبير لدى جميع الأهالى بالإضافة إلى قرب الانتهاء من سوق سيوة الحضارى.

ويأتى ذلك ضمن اطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مع الارتقاء بالمحافظة حضاريا.

وفى وقت سابق من اليوم إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه المهندس حسام الدين إمام - محافظ الدقهلية الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

و تم مناقشة أوجه التعاون بين محافظة مطروح وشركة المقاولون العرب فى عدد من مشروعات التنمية بالمحافظة، وجهود الشركة بخاصة بمدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات الأخرى، كما وجه نائب رئيس مجلس المقاولون العرب الشكر لمحافظ مطروح على تذليل العقبات مع استعداد الشركة الدائم لدعم وتنفيذ المشروعات، مشيدا بما يتم على أرض مطروح من مشروعات قومية و بنية تحتية وخدمية ترتقى بمحافظة مطروح الواعدة.

وفى نهاية اللقاء أهدى المهندس حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب درع الشركة للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام تقديرا لجهود المحافظة وتعاونها مع الشركة من أجل تذليل العقبات.