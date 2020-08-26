اليوم السابع
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وتوصيل مرافق لمناطق جديدة..

محافظ كفر الشيخ يؤكد استفادة المواطن من أموال تصالح المخالفات برفع كفاءة المرافق

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:52 م
محافظ كفر الشيخ يؤكد استفادة المواطن من أموال تصالح المخالفات برفع كفاءة المرافق محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأموال التي يتم جمعها من قانون التصالح ستعود على المواطن العادى على صورة خدمات ومشروعات خدمية، وخاصة المناطق التي يكثر بها المخالفات .

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، كما أن تلك الأموال التي يتم تحصيلها من المخالفين ستضخ فى الموازنة العامة للدولة، ليتم استغلالها في توصيل المرافق من طرق وكهرباء ومياه الشرب، وصرف صحي وغيرهم.

وتابع المحافظ: المباني المخالفة سيسكنها عدد من المواطنين، وفي هذه الحالة ستحتاج إما لرفع كفاءة المرافق الحالية نظراً لدخول عدد من تلك المباني، والتي تحتاج لتلك المرافق الموجودة بالفعل، مما يؤدي لزيادة الضغط والاستهلاك فلابد من رفع كفائتها، أو توصيل مرافق جديدة خاصة أن معظم المناطق المخالفة بدون مرافق، فالأموال التي يتم تحصيلها من المخالف ستعود على المواطن العادى في صورة طرق وكهرباء ومياه شرب، وصرف صحى، وغيرها من المرافق العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ: هناك إقبال كبير من المواطنين بالمحافظة للتصالح، مما يدل على وعي المواطن بالمحافظة، مشيراً إلى أن ما سدده أحد المواطنين للتصالح 33 مليون جنيه، وغيرها من الأموال التي تم تسديدها بنسبة 25% من قيمة التصالح وكذلك مجمل مبالغ التصالحات، ستعود على أبناء المحافظة، بتوفير مزيد من الخدمات، يستفيد منها كل المواطنين.


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