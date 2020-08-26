اليوم السابع
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وبحثنا الفرص الاستثمارية المتاحة..

محافظ سوهاج: 100 مليون جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:09 م
محافظ سوهاج: 100 مليون جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تفاصيل زيارة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، للمحافظة، موضحا أن "عبد الوهاب" لديه خطو لجذب الاستثمارات للمحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "بحثنا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها، واتفقنا على بحث الاستغلال الأمثل لعدد من المواقع مثل ممشى الكورنيش الشرقى والكورنيش الغربى".

وتابع: "تفقدنا الموقع المقترح لإقامة سوق مدينة ناصر خلف معهد إعداد القادة وموقع أرض مزرعة السجن بحى غرب"، لافتاً إلى أن إمكانيات سوهاج السياحية كبيرة ولكنها غير مستغلة، حيث تم تجهيز المسرح الرومانى لاستغلاله سياحياً.

وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة تقدمت للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن الحد الأدنى للتصالح في القرى الرئيسية 90 جنيها للمتر و60 جنيها للمتر في النجوع، مضيفاً أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء بلغت حتى الآن 100 مليون جنيه.


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