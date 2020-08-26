محافظ سوهاج يؤكد العمل يومى الجمعة والسبت للتسهيل على المواطن فى تصالح المخالفات

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن أعمال تلقى طلبات المصالحات في مخالفات البناء مستمرة بكافة المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وأن المحافظة قامت بتحصيل أكثر من 100 مليون جنيه من عملية التصالح حتى الآن، وأن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للتصالح طبقا للتعليمات المنظمة.

وأكد محافظ سوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أنه قام على مدار يومين متتاليين، بعقد اجتماعا مع نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الوحدات القروية على مستوى المحافظة لمناقشة ملفات "التصالح والتقنين وإزالة التعديات" والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز فى تلك الملفات، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضى السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، اهتمام القيادة السياسية والدولة بتلك الملفات وسرعة الإنجاز بها، مشيرا إلى توفير كافة أوجه الدعم من الدولة لتطبيق القانون والحفاظ على حق الشعب.

ووجه " الفقى " نواب رؤساء المدن ورؤساء القرى بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، للإنجاز فى تلك الملفات، مشيرا إلى أن تلك الملفات ستكون إحدى المؤشرات الهامة فى تقييم الأداء خلال الفترة القادمة، مؤكدا على ضرورة عرض جميع المشكلات ومعوقات العمل التى تواجههم بشكل دورى، للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها فى أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة تكثيف العمل بشكل جدى خلال الفترة القادمة للانتهاء من ملف التصالحات فى مخالفات البناء، مشيرا إلى ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم، وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم.

وأشاد المحافظ بدور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإدارة المحلية خلال الفترة السابقة، وما بذلوه من مجهودات فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، وإزالة التعديات، والتواجد بالشارع، والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق امال وتطلعات الشعب السوهاجى.

وأستكمل محافظ سوهاج تصريحاته، أنه عقد مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، تم التوجيه بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح على مخالفات البناء، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لاقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأنهى محافظ سوهاج تصريحاته، قائلا: هناك انتظام كامل للعمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ للتيسير عليهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.