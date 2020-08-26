محافظ سوهاج ومحافظ قنا يشاركان فى ورشة عمل مبادرة التنمية العمرانية

سوهاج ـ محمود مقبول

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، في ورشة عمل مبادرة التنمية العمرانية " الريفية والحضرية" ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المنعقدة بمحافظة قنا خلال الفترة من 25 وحتى 26 أغسطس الجاري، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وكمال شلبي السكرتير العام لمحافظة قنا، وفريق عمل التنمية الحضرية والريفية بالمحافظتين.

وأشاد محافظ سوهاج بالإنجازات التي يحققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي تنعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في دفع عجلة التنمية في صعيد مصر، لاسيما محافظتي سوهاج وقنا، ووضع الخطط الداعمة للمشروعات التنموية في كافة المجالات .

ومن جانبه أكد محافظ قنا على أن مشروعات التنمية الحضرية والريفية من أهم محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى جانب المحاور الأخرى التي يشملها البرنامج ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية بمختلف محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وتناولت الورشة مناقشة مقترحات تنفيذ التنمية الحضرية والريفية في إطار برامجي شامل ومتكامل حتى يحدث نقلة نوعية يشعر بها المواطن، وتم الإتفاق على اختيار منطقتين في كل محافظة واحدة حضرية، وأخرى ريفية لتطويرهم وتحقيق التنمية بهم .

وقام فريق العمل بمحافظة سوهاج بعرض مقترح تطوير كورنيش أخميم، والمدرج له 50 مليون جنيه كمرحلة أولى في خطة 20/21، وتم اقتراح بعض التعديلات بحيث يحافظ على الطابع التاريخي للمدينة، على أن يتم الربط بين المشروعات التى تم تطويرها مثل " مقابر الحواوييش، ومنطقة الحرف اليدوية بالكوثر، وشاليهات الكوثر، و ميريت آمون، والكورنيش الشرقي، و المتحف والمعرض الدائم للحرف التراثية، مع وضع معارض بكورنيش أخميم للحرف التراثية مع بعض المحلات المتنوعة .

كما تم عرض مقترح تطوير منطقة معبد أبيدوس، ومناطق أخرى كنموذج حضري لاختيار احدها ، فيما تم ترشيح بعض القرى كنموذج ريفى لإختيار قرية منهم للتطوير الشامل، ضمن المبادرة .

وقام فريق المحافظة بعرض فيلم قصير عن تطوير ميدان العارف بالله بحي غرب سوهاج، كمثال تطوير حضري تم تنفيذه على أرض الواقع بإمكانيات محلية فقط " تمويل، وتصميم، وتنفيذ ".