محافظ جنوب سيناء يعلن افتتاح مسجد الحق المبين سبتمبر المقبل بحضور وزير الأوقاف

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أعمال تطوير مسجد الحق المبين بمدينة الطور أوشكت على الانتهاء، وسيجري افتتاحه مطلع الشهر القادم بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن المسجد تم تأسيسه من قبل إحدى الجمعيات الخيرية منذ سبع أعوام ولم يستكمل عمليات الإنشاء لذلك جرى إسناد أعمال التشطيب إلى المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأضاف المحافظ، أن مسجد الحق المبين سيصبح أحد أهم مساجد مدينة الطور، يسع لنحو 5 آلاف مصلى، وشمل التطوير إقامة 2 مئذنة ولاند سكيب وتشطيبات خارجية وداخلية وفرش المسجد بالكامل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء نادر حنفي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيفي السكرتير المساعد، لتفقد بعض المشروعات المقرر افتتاحها الشهر المقبل، كما تفقد المحافظ طريق الكورنيش وأعمال تطوير الميادين والشراع الرئيسية.

وطالب المحافظ، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد اثناء تأدية صلاة الجمعة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وناشد وسائل الإعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التكدس في المساجد والالتزام بالمسافات أثناء الصلاة.