محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة المالية ضمن مشروع التحول الرقمي

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء وفد وزارة المالية "قطاع الحسابات و المديريات المالية" بحضور المسئولين بالمديرية المالية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وعماد عبدالله عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية والمديريات المالية.جاء ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومحمود ابراهيم وكيل وزارة المالية بالمحافظة

وذلك بمناسبة الانتهاء من برنامج الموارد البشرية، والبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج ميكنة المخازن بالمحافظة ضمن مشروع التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء من خلال مجموعة من التطبيقات لميكنة الاعمال الادارية والروتينية بالمحافظة وذلك في ضوء خطة الدولة في تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوي القومي.

كما استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء نتائج المقابلات مع بعض الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة أثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبمشاركة المسئولين التنفيذين بالمحافظة خلال اجتماعه اليوم بقاعه الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

حضر الاجتماع المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الموضوعات التي تم مناقشتها عرض موقف محطة ميكنة زراعية وانشاء مركز تصنيع وتجميع الالبان وانشاء محطة بحثية بطور سيناء واحضار 5000 شتلة لزراعتها بجامعه الملك سلمان و 5000 شتلة زيتون والعمل علي تشغيل المزارع السمكية بنويبع حيث أنه تم تزويدها بالزريعة السمكية، كما تم مناقشة زيادة المساحة المنزرعه الي 4000 فدان وانشاء جهاز تحسين الاراضي بالمحافظة وامداد المحافظة بالقوافل العلمية ورفع درجة مديرية الزراعة من ب الي أ. كما تم استعراض طرق وكيفية مواجهه الكلاب الضالة بمدينة طور سيناء من خلال التنسيق بين مديرية الطب البيطري وجمعيات الرفق بالحيوان.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة لأهالي جنوب سيناء للتدريب علي فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة وتدريب وتشغيل الشباب تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع تريدكو الصياد.

وتسعي المبادرة لتعليم اهالي جنوب سيناء والاسر وخصوصا العمالة غير المنتظمة فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة من خلال مدربين متخصصين لتدريب الاشخاص المختارين بمعرفة المحافظة وتقديم مكاينات للتدريب عليها واماكنية التبرع للمتدربين بنصف ثمنها للعمل عليها عقب الانتهاء من التدريب. وتهدف عقد الشراكات والتدريب لتوفير سبل كسب بشكل افضل للأسر المنتجة علي مستوي مدن المحافظة وضمان استقامة مشروعات والتحرك لتسويق منتجاتهم

كما تم مناقشة اقامة منطقة صناعية وحرفية بجنوب سيناء، وتم استعراض ما تم بلقاء وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ جنوب سيناء والذي بحثا خلال خطط إنشاء مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من الثروات المتوافر وإقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية.