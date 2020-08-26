محافظ بورسعيد يوجه بالاستعداد لإقامة الدورة الـ53 لبطولة الشركات

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاجتماع التنسيقي الأول لاستضافة المحافظة للدورة الثالثة والخمسين لبطولة الشركات، وذلك بحضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والأجهزة المعنية.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد الجميع برفع درجات الاستعداد لإقامة منافسات البطولة والتعاون لانجاحها باعتبارها الحدث الرياضى الأبرز من حيث إعداد المشاركين وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية والثقافية والفنية المدرجة بمنافساتها المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية استضافة فعاليات البطولة من حيث المساهمة فى إحداث انتعاشة تجارية بأسواق المدينة وتنشيط الحركة بالمدينة فى مختلف النواحى المعيشية والخدمية التى تتعامل مع المشاركين بالبطولة وضيوف بورسعيد خلال سبتمبر .

وأضاف المحافظ بأن الافتتاح سيكون في ملعب الهوكي المفتوح بالمدينة الرياضية لتقديم عروض فنية ورياضية على أعلى مستوى تليق بحدث يعد الأكبر من نوعه في مصر حيث تستقبل بورسعيد خلال فعاليات البطولة أكثر من 22 ألف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 200 شركة على مستوى الجمهورية، كما يعد الحدث أهم المناسبات التي تحدث رواجا داخل الأسواق .

وكلف المحافظ خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق لخروج الحدث الرياضي بصورة تليق باسم المحافظة، مؤكدا بأنها مسئولية مشتركة بين جميع الأحياء والمديريات والصحة والتموين والشباب والرياضة، مبديا ثقته بأن البطولة القادمة ستكون الأفضل كما يتم التخطيط لها باستقبال الزائرين والمشاركين بكل ترحاب.

الاجتماع التنسيقي الأول لاستضافة المحافظة للدورة الثالثة والخمسين لبطولة الشركات

جانب من الاجتماع