محافظ بنى سويف يفتتح مشروع الصرف بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه (صور)

بنى سويف فريق المحافظات

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء،مشروع الصرف الصحى بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه ،بقدرة 420ل/ ث.

جاء ذلك بحضوراللواء هشام شادى السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، و بدوى النويشى عضو مجلس النواب،والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،المحاسب محمد بكرى رئبس مركز ومدينة الواسطى،والمهندس سيد حسان مدير فرع شمال بشركة المقاولون العرب و وليد حسين المدير التنفيذى لمؤسسة نهضة بنى سويف.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المشروع والذى نفذته شركة المقاولون العرب"تحت إشراف الهيئة القومية "،وشملت بيارة، عنبر التشغيل، وطلمبات ومولد ،بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي، واستمع لشرح موجز عن مراحل العمل فى المحطة التى تضمنت إنشاء شبكات إنحدار بأطوال 10 كيلو و400 متر وبقطرمن 6 بوصة إلى 36 بوصة، وخط طرد HDPE قطر 810مم بطول 17 كم ، حيث يخدم المشروع 25 ألف نسمة بقريتى الميمون ونزلة الجنيدى ويصب فى محطة المعالجة بأبوصير الملق.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم،إلى أن قطاع الصرف الصحى ذو أولوية كبيرة فى خطة عمل الدولة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة من الخدمة، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة بهدف زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالى للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة،ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع التى أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى،ومثمنا المساهمة الفاعلة لمؤسسة نهضة بنى سويف والتى تجسدت فى مشاركتها فى أعمال تركيب الوصلات المنزلية لعدد من المواطنين غير القادرين والأولى بالرعاية المستفيدين من المشروع، والتى تم تنفيذها تفعيلا للبروتوكول الموقع فى فبراير الماضى بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى هذا الشأن.