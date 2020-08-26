اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتسليم وحدات تجارية بالخارجة والداخلة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:27 م
محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتسليم وحدات تجارية بالخارجة والداخلة محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الجديد، اليوم الأربعاء وفد صندوق تحيا مصر الذي يزور المحافظة لمتابعة موقف الوحدات التجارية التي تم تنفيذها بمدينتي الخارجة والداخلة، والبالغ عددها 71 وحدة، والتي تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والصندوق بإنشاء 5 أسواق تجارية بنطاق المحافظة .

حضر اللقاء حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة  حيث اتفق الزملوط مع وفد الصندوق علي سرعة تسليم الوحدات التجارية للمستحقين من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية.

وتناول اللقاء أيضا عزم الصندوق الدعم والمساهمة في زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مواد غذائية وملابس جديدة للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك بحث امكانيه دعم مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

وقدم الزملوط الشكر لصندوق تحيا مصر علي دورة البارز في دعم المشروعات التنموية المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا بأن مؤسسات المجتمع المدني هي شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية بالوادي الجديد .

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

صندوق تحيا مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة