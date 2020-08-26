محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مراسم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 193وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن مشروعات الإسكان، والذى أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز وتم طرح عمارات الأوقاف كحل بديل لهم فى ضوء الإتفاقات المبرمة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وذلك بمسرح المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشاد المحافظ بالجهود التى بذلتها المحافظة فى انهاء تلك المشكلة والتى استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين وتوفير المسكن الصحى الذى يليق بكرامة المصريين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتأكيد على الاهتمام بالشباب والأسر من المواطنين، وتوفير السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم، بما يضمن الصورة الحضارية لمصرنا الغالية.

و اعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التى قامت بها الدولة متمثلة فى محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الأوقاف المصرية، لتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل من الشباب والاسر، مشيرا إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا فى هذا الملف، حيث وفرت مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة للصرف الصحى وشبكة طرق داخلية وكافة هذه المرافق لهذه المنطقة.

وأوضح المحافظ ، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومى للاسكان، حيث ضمت المرحلة الثانية 130وحدة سكنية، منها 18 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وعدد 112 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، والمرحلة الثالثة 63 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى خدمة المواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، متمنيا لأهالينا الكرام المستحقين للوحدات الاستقرار والسعادة.