محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مراسم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 193وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن مشروعات الإسكان، والذى أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز وتم طرح عمارات الأوقاف كحل بديل لهم فى ضوء الإتفاقات المبرمة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وذلك بمسرح المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
أشاد المحافظ بالجهود التى بذلتها المحافظة فى انهاء تلك المشكلة والتى استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين وتوفير المسكن الصحى الذى يليق بكرامة المصريين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتأكيد على الاهتمام بالشباب والأسر من المواطنين، وتوفير السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم، بما يضمن الصورة الحضارية لمصرنا الغالية.
و اعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التى قامت بها الدولة متمثلة فى محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الأوقاف المصرية، لتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل من الشباب والاسر، مشيرا إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا فى هذا الملف، حيث وفرت مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة للصرف الصحى وشبكة طرق داخلية وكافة هذه المرافق لهذه المنطقة.
وأوضح المحافظ ، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومى للاسكان، حيث ضمت المرحلة الثانية 130وحدة سكنية، منها 18 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وعدد 112 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، والمرحلة الثالثة 63 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة.
وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى خدمة المواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، متمنيا لأهالينا الكرام المستحقين للوحدات الاستقرار والسعادة.
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