اليوم السابع
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محافظ القليوبية يضع حجر الأساس المدرسة اليابانية ببنها بتكلفة 19 مليون جنيه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:18 م
محافظ القليوبية يضع حجر الأساس المدرسة اليابانية ببنها بتكلفة 19 مليون جنيه محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والمهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتورة أمانى محمد إبراهيم مدير المشروعات بالقليوبية، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن فتح الباب مدير الإدارة التعليميه ببنها، عدداً من المنشآت التعليمية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذي يوافق 31 أغسطس.

وبدأت جولة المحافظ، بوضع حجر أساس مدرسة الشيماء الثانوية "إحلال جزئى" بإجمالى عدد الفصول 9 فصول بتكلفة 5 مليون جنيه، كما افتتح المحافظ مدرسة الحرية الإعدادية بقرية ميت العطار "إنشاء جديد" وبلغ عدد الفصول 9 فصول بتكلفة 5 مليون جنيه، أعقبها المحافظ بافتتاح مدرسة الفنية بنات ببنها "توسع" 20 فصل، بتكلفة 10 مليون جنيها.

كما تضمنت جولة المحافظ، وضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية "إنشاء جديد"، حيث يبلغ إجمالى عدد الفصول بها 28 فصل، بتكلفة 19 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ مزرعة المهندس أحمد محسن زكى بقرية منشأة بنها على مساحة 200 فدان، وهى مزرعة لإنتاج العنب وتستخدم أحدث نظم الري والتسميد المطورة والصرف المغطى.

وشمات جولة المحافظ، افتتاح مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية بقرية مرصفا "توسع" عدد الفصول 20 فصل بتكلفة 4 مليون جنيه، كما افتتح المحافظ مشروع محطة مياه مرصفا "معالجة الحديد ومنجنيز" بتكلفة 60 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، جولته بافتتاح مدرسة كفر سندنهور تعليم أساسى "توسع" بإجمالى عدد فصول 9 فصول بتكلفة 3 مليون جنيه، كما تفقد محطة رفع بكفر سندنهور بتكلفة 15 مليون جنيه.

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ

 

محافظ القليوبية خلال افتتاح أحد المدارس
محافظ القليوبية خلال افتتاح أحد المدارس

 

وضع حجر الأساس لأحد المدارس
وضع حجر الأساس لأحد المدارس

 


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