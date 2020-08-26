محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية للتهنئة والترحيب بهم عقب نجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ وحصولهم على ثقة المواطنين .

وعلى هامش اللقاء تحدث النواب في عدد من الموضوعات الهامة منها المشاريع الخدمية بالمحافظة وخطة الرصف وأسعار التصالح في مخالفات البناء مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لاعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة لما وجده فيهم من حس وطني مميز وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا من أجل المصلحة العامة للمواطنين أن مكتبة مفتوح للجميع في أي وقت .

حضر اللقاء النائب محمد عريبي والنائب أحمد حماد والنائب عمرو السعيد والنائب محمود أبو حسين والنائب أحمد الشعراوي والنائب إيهاب الهرميل.