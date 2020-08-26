اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:30 م
محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ جانب من اللقاء
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية للتهنئة والترحيب بهم عقب نجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ وحصولهم على ثقة المواطنين .

وعلى هامش اللقاء تحدث  النواب في عدد من الموضوعات الهامة منها المشاريع الخدمية بالمحافظة وخطة الرصف وأسعار التصالح في مخالفات البناء مشيدين بالتطور الملحوظ في المحافظة في جميع الملفات.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لاعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة لما وجده فيهم من حس وطني مميز وحرص شديد على مصلحة المواطن، مشيرا إلى ضرورة العمل سويا من أجل المصلحة العامة للمواطنين أن مكتبة مفتوح للجميع في أي وقت .

حضر اللقاء النائب محمد عريبي والنائب أحمد حماد والنائب عمرو السعيد والنائب محمود أبو حسين والنائب أحمد الشعراوي والنائب إيهاب الهرميل.

 


اخبار عاجلة

محافظ الغربية

اعضاء مجلس الشيوخ

المشاريع الخدمية بالمحافظة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة