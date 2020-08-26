محافظ الشرقية يشدد على غلق المحلات فى مواعيدها وضبط التكاتك المخالفة (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة ، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ، والتأكد من رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم .

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع المحطة والجلاء والصاغة لمتابعة حملات ضبط التكاتك المخالفة وغير الملتزم أصحابها بخطوط السير المحددة لها ، وكذلك متابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة ، مشدداً على ضرورة رفع أكوام القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على إحتياجاتهم ، مؤكداً أن تلبية إحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم على قائمة أجندة العمل اليومى للتنفيذيين.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسى حى أول وثان بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال صيانة دورية لأعمدة الإنارة واستبدال الأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة حفاظاً على أرواح المواطنين.

إختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة القناطر التسعة لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية لأعمال التطوير والتجميل التى تشهدها المنطقة والتى عانت لفترات طويلة من الإهمال وعدم الإهتمام لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة ولمدينة الزقازيق.

شارك فى الجولة نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد محمود رئيس حى أول و ثناء فوزى رئيس حى ثان.

جولة محافظ الشرقية بشوارع المدينة

جولة محافظ الشرقية بشوارع المدينة

جولة محافظ الشرقية بشوارع المدينة