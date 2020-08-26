محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بتكلفة 350 مليون جنيه (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتى ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه، للمساهمة فى القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

أكد محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم،أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و 276 مليون جنية وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للتأكد من إلتزام الشركة المنفذه من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال والإطمئنان على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 70 ٪ إنشائى و 40٪ كهروميكانيكا.

ومن المقرر التشغيل التجريبى لمحطة مياه البكارشة فى 4/2021 على أن يتم التسليم النهائى فى 30/ 6 / 2021 ودخولها الخدمة الفعلية لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الإتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على التعاقد لتركيب 4 وحدات مياه فائقة الجودة بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 / يوم لتوفير كوب مياه لأهالى القرى التى تعانى من نقص شديد من مياه الشرب، لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطة مياه البكارشة .

كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين من أهالى مركز ومدينة الحسينية والتى تمثلت فى نقص مياه الشرب وسوء حالة الطرق الداخلية، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ اللازم وحل مشاكل المواطنين.

رافق المحافظ المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحينية والناب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن مركز الحسينية.