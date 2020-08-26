محافظ الدقهلية يكلف رئيس مدينة أجا بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها

الدقهلية - فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مركز ومدينه اجا بالدقهلية، بالنزول على الطبيعة لمتابعه تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالمدينه وقرى المركز، فى اطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع مراكز وقرى الجمهوريه وفقا للخطط التى يتم تنفيذها فى هذا الشأن .

ومن جانبها أوضحت رئيس مركز أجا أنه بدء العمل بالفعل فى تنفيذ أعمال الحفر والتوصيل لقرى مركز ومدينه أجا ، حيث تم الانتهاء من عدد من القرى شملت نوسا البحرو ونوسا الغيط وقريه سنبخت، وأضافت بأنها تنفيذا لتكليفات السيد المحافظ ، فقد تم متابعة أعمال الحفر التى تتم فى منطقه اللاوندى بالمدينه بالتعاون والتنسيق مع شركة الغاز.

حيث يتم يوميا تنفيذ اعمال ما يقرب من حوالى 200 متر بعمق 110 سنتيمتر حفر ، وذلك لتركيب الشبكات الارضيه بالمدينه .

واضافت انه بعد الانتهاء من المنطقه المشار اليها ، سيتم البدء بباقى قرى المركز وفقا للجدول الزمنى للتنفيذ بالتعاون مع الشركه المشار اليها ووفقا للمحاضر الانضماميه لتوصيل الشبكات الارضيه ، وذلك فى قرى السبخا والقرموط والبهو و البهو فريك وبرج النور كما اضافت بانه سيتم البدء فى اعمال الشبكات الارضيه لقرى ميت العامل و سنجيد وديرب بقطارس و بقطارس وتلبنت وذلك خلال النصف الاول من عام 2021 فور الانتهاء من اعداد الخرائط الخاصة بالتنفيذ، واستكمال التنفيذ للمشروع بباقى القرى بعد ذلك بتنفيذ الخطوط الارضية والشبكات .

وقد اكد محافظ الدقهلية أن الدولة ومن خلال المحافظة بكامل اجهزتها لاتدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات وتحقيق كافة مطالبهم واحتياجاتهم تحقيقا لرضاهم تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية .

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لسير تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين،